Calciomercato Milan, interesse dalla Premier per Loftus-Cheek: spunta il club sulle tracce del centrocampista

Calciomercato Milan, la Premier mette gli occhi su Loftus-Cheek: un club inglese segue il centrocampista

Il mercato del Milan si infiamma attorno al nome di Ruben Loftus-Cheek. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa avrebbe manifestato un forte interesse per il centrocampista inglese, individuato come possibile rinforzo dopo il grave infortunio di Kamara, elemento chiave nello scacchiere di Unai Emery. L’emergenza a centrocampo ha spinto il club britannico a esplorare nuove soluzioni, e l’ex Chelsea è finito in cima alla lista.

La trattativa, però, è ancora in una fase iniziale. Nonostante i primi contatti, il Milan — con Massimiliano Allegri alla guida — non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale. Romano ha chiarito: «L’Aston Villa ha avviato i contatti con il gruppo Stellar, che cura gli interessi del giocatore. Il dialogo tra il club inglese e Loftus-Cheek è aperto, ma non c’è ancora un’offerta al Milan né si è discusso della formula: titolo definitivo, prestito con diritto o obbligo. Siamo lontani da quel punto».

Parallelamente, in casa rossonera si lavora anche in un’altra direzione: il rinnovo. Nonostante l’attenzione proveniente dalla Premier League, Loftus-Cheek starebbe portando avanti colloqui per prolungare il suo rapporto con il club di Via Aldo Rossi. Le sensazioni interne confermano che il giocatore si considera parte integrante del progetto tecnico.

Romano aggiunge un dettaglio significativo: «Loftus-Cheek ha già avviato, in modo piuttosto discreto, i primi dialoghi per il rinnovo con il Milan». La volontà del centrocampista potrebbe dunque rivelarsi decisiva. Resta da capire se l’interesse dell’Aston Villa si tradurrà in un’offerta concreta in grado di mettere alla prova le strategie del club rossonero.

