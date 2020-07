Longo: «Edera e Millico devono avere rispetto. Orgoglioso di aver raggiunto la salvezza»

Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Roma: queste le sue parole

EDERA E MILLICO – «Sono del parere del gruppo che è vivo, anche oggi contro la Roma ha giocato una partita a viso aperto ribattendo colpo su colpo con le energie a disposizione. Siamo la squadra con i primi tre/quattro giocatori per minutaggio. Edera e Millico è stato un provvedimento disciplinare, ci sono delle situazioni che non si può sgarrare. Ci vuole rispetto per il club a cui si appartiene. Sono giovani e credo che possano usare quanto accaduto come lezione. I panni sporchi si lavano in casa, credo che servirà anche per loro, che sono giovani, per capire come funziona il mondo».

FUTURO – «Sono orgoglioso di aver centrato un obiettivo importante che permetterà alla società di riprogrammare. La società sta facendo le sue valutazioni. Qualora fossi scelto è giusto che vengano ascoltate le mie richieste. Se verranno fatte altre scelte, rispetterò la decisione».