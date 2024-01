Lookman vola ai quarti di Coppa d’Africa. I complimenti dell’Atalanta

Doppietta decisiva e quarti di finale conquistati! 💪🏾🇳🇬



A decisive brace to secure a spot in the #AFCON2023 quarter-finals! 🙌🏾🔥@Alookman_ | @NGSuperEagles#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/CybVcm1pdm