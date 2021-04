Natale di Roma, Lotito: «La Lazio rappresenta i valori della città»

Al Circo Massimo è stato celebrato il Natale di Roma, durante la cerimonia è intervenuto anche il Presidente Lotito

Claudio Lotito è intervenuto in occasione della celebrazione del Natale di Roma, ecco le parole del presidente riportato dal sito ufficiale:

STORIA – «La Lazio è sempre stata vicina alla città di Roma. Fin dal 1900, ha sempre sposato i suoi valori, non a caso nel 1921 è stata insignita come ente morale. Questa unione tra Roma e la Polisportiva Lazio è sempre stata all’insegna della tutela di chi rappresenta Roma e la sua storia. Roma ha portato la civiltà in tutto il mondo, la capacità di organizzarsi e creare empatia con le persone e quell’unione indispensabile per raggiungere gli obiettivi, come avviene nello sport».

VALORI – «Dobbiamo ripartire da quell’impostanzione, lo sport deve insegnare i valori didattici che sono quelli della società civile. Dobbiamo ripartire così, anche in un anno difficile. Ringrazio la Sindaca per questa opportunità perché crede in questi valori e vuole testimoniare l’importanza di Roma nel mondo. L’aquila, che è il nostro simbolo, rappresentata dai paracadutisti è lo stesso simbolo dell’aquila imperiale di Roma. La Lazio l’ha acquisita per testimoniare che quei valori fondanti devono essere propagati nelle nuove generazioni. Roma ha una storia invidiata da tutto il mondo e dobbiamo avere la capacità di trasmetterla con il nostro comportamento».

