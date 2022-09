Lotito eletto al Senato: «Il Molise non verrà tradito»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato eletto in Senato nella circoscrizione molisana: le sue dichiarazioni

Intercettato dai microfoni di SkyTg24, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato con entusiasmo l’elezione al Senato nella circoscrizione del Molise:

LE PAROLE – «Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale. I molisani non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha bisogno di una voce in parlamento».