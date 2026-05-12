Lotito: «L’incontro di domani rappresenta l’occasione ideale per smentire i giudizi pessimistici espressi a inizio stagione»

Lotito svela: «L’incontro di domani rappresenta l’occasione ideale per smentire i giudizi pessimistici espressi a inizio stagione». Le parole

Manca ormai pochissimo alla finalissima di Coppa Italia, con la Lazio pronta a ospitare l’Inter allo stadio Olimpico. A margine della cena di gala organizzata per la kermesse, il presidente biancoceleste Claudio Lotito si è soffermato con i giornalisti presenti, affrontando temi legati alla sfida e non solo.

Il numero uno della Lazio ha parlato del clima che accompagna la vigilia, delle sensazioni del club e delle aspettative per una partita che può segnare la stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate ai cronisti nel corso dell’evento.

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IMPORTANZA SFIDA – «L’incontro di domani riveste un significato profondo, rappresentando l’occasione ideale per smentire i giudizi pessimistici espressi all’avvio della stagione. In molti, infatti, avevano ipotizzato che la nostra permanenza nella categoria fosse frutto del mero caso, ed è giunto il momento di dimostrare il contrario attraverso il campo».

STAGIONE – «Il percorso stagionale è stato segnato da una serie di dinamiche eccezionali e variabili fuori dal nostro controllo che hanno influito pesantemente sullo score finale. In particolare, abbiamo dovuto fare i conti con un numero impressionante di infortuni fortuiti, una criticità non calcolabile che ha ostacolato non poco il nostro cammino».

IDENTITA’ LAZIO – «La compagine biancoceleste è formata da individui dotati di un autentico “spiritus pugnandi”: persone che rifiutano la resa e avvertono il peso storico di una tradizione nobile. Essendo il club riconosciuto come Ente Morale, i nostri tesserati si sentono i custodi di un patrimonio etico che va oltre l’aspetto sportivo».