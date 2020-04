Lotta Champions, Castellini: «Atalanta di diritto nei piani alti. La Roma…»

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per fare il punto sulla lotta Champions League in Serie A

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com per fare il punto sulla lotta Champions League in Serie A: «L’Atalanta negli ultimi anni si sta imponendo per quello che effettivamente è, una squadra che ha trovato la sua dimensione ed è entrata di diritto nei piani alti. Sta esprimendo un calcio interessante e quindi tanto di cappello, è una società che lavora molto sul settore giovanile ed è un fattore di tenere a mente, mi piacciono molto le società che lo fanno e hanno delle risorse interne importanti».

«Credo sia una cosa che faccia onore al calcio italiano e scopre dei talenti. La Roma è stata costruita bene, c’è stato il passaggio col direttore sportivo e ha lavorato bene fino a quando sono riusciti a tenere l’ambiente calmo, al di fuori delle polemiche che di solito contraddistinguono l’ambiente romano, sicuramente pesante da sopportare. Finché si è lavorato sottotraccia la Roma ha fatto bene, Fonseca è un ottimo allenatore. Dopo qualcosa si è sfilacciato e hanno perso qualcosa lungo il tragitto. Fonseca sa il fatto suo, ha fatto esprimere alla squadra un buon calcio. Sappiamo come sia difficile il campionato italiano, e l’impatto è stato veramente positivo».