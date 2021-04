Matteo Marani ha parlato della corsa Champions della Juve e delle possibili minacce al posto nell’Europa che conta per i bianconeri

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della lotta per un posto in Champions League e delle risposte che hanno dato le squadre in questa stagione. Le sue parole.

«Il Napoli cercherà di correre, se la Juve è quella di mercoledì ci sta nella lotta Champions, ma se il Milan vince a Parma sarà una risposta importante. La Juve e il Milan, quando sono uscite dalle Coppe, non hanno avuto la reazione che ha avuto l’Inter. In testa al campionato ora ci sono le squadre più forti adesso».