Lotta salvezza Serie A, il Torino respira: Cagliari, Parma e Crotone annaspano

Si accende la lotta salvezza per restare in Serie A. La vittoria del Torino sul campo del Cagliari inguai i sardi

Alla 23esima giornata di campionato, la lotta salvezza si accende e forse prende una piega decisiva. La vittoria di venerdì sera del Torino sul campo del Cagliari segna un primo solco importante tra le ultime tre in classifica e la quartultima. I granata si trovano infatti a +5 sul terzultimo posto occupato proprio dai sardi che adesso, per restare in Serie A, dovranno sperare in un cambio di rotta con l’arrivo del nuovo allenatore. Con un punto di distacco in più e un posizione più in basso c’è il Parma che non riesce ad approfittare dei due gol di vantaggio contro l’Udinese, si fa rimontare e perde una occasione importantissima per superare il Cagliari e restare in scia del Torino. Un pareggio per 2-2 che mette anche a grosso rischio la panchina di Roberto D’Aversa.

Situazione ancor più complicata per il Crotone, a -8 dalla posizione salvezza e che domani scenderà in campo all’Allianz Stadium. Un impegno proibitivo che potrebbe tenere cristallizzata la classifica nelle posizioni basse. La Fiorentina, con la vittoria sulla Spezia di venerdì, tira un sospiro di sollievo tenendosi lontana dalle zone calde forse definitivamente. Al contempo, i liguri, grazie ai risultati ottimi da inizio campionato, restano comunque tranquilli nonostante la sconfitta. E proprio lo Spezia, nella prossima giornata di campionato, sarà tra le protagoniste in uno degli scontri salvezza in programma: sabato alle 15 ospiterà infatti il Parma a caccia di punti vitali. Match infuocato anche di quello della domenica pomeriggio tra Cagliari e Crotone in programma alla Sardegna Arena: un pareggio non servirà a nessuno, mentre una sconfitta potrebbe chiudere definitivamente le speranze di una o dell’altra squadra.