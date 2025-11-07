Lotta Scudetto, Romero ammette in esclusiva a CalcioNews24: «L’Inter mi sembra nettamente più forte, poi direi Napoli e Milan. La Juventus...»

Lotta Scudetto, Romero svela la sua favorita per il campionato di Serie A in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24: le sue parole

Domani alle 18 si gioca il derby della Mole tra Juventus e Torino. Tra gli spettatori ci sarà anche Attilio Romero, ex presidente granata (2000-2005), che ha raccontato in un’intervista esclusiva a Calcionews24 la sua vita legata al Toro. I derby sono il filo conduttore dei suoi ricordi, insieme alla memoria di Gigi Meroni, cui dice di pensare ogni giorno. Ecco un estratto delle sue parole:

Allarghiamo lo sguardo. Su chi punta nella lotta scudetto?

«Mah… l’Inter mi sembra nettamente più forte. Nettamente più forte anche come organico. Ha una rosa ampia, di grande spessore».

Napoli e Milan invece?

«Il Napoli ha un ottimo allenatore, ho una grande stima per Conte. Però ha una rosa – rispetto all’Inter – inferiore. Poi se adesso McTominay è un po’ calato e De Bruyne è infortunato, qualche difficoltà può emergere. Il Milan non lo so, vedremo col rientro di Pulisic… Però, ripeto, per me l’Inter è la favorita, poi direi Napoli e Milan. La Juventus la lascerei perdere a questo punto».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ROMERO QUI