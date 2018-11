Lucarelli a Tiki-Taka: «Kolarov va elogiato. Allegri? Sono più livornese di lui. Cavani a Napoli…»

Cristiano Lucarelli ospite della trasmissione Tiki-Taka di Italia Uno condotta da Pierluigi Pardo

Tra gli ospiti del salotto televisivo Tiki-Taka, trasmissione di Italia Uno condotta da Pierluigi Pardo, anche l’ex capitano del Livorno, Cristiano Lucarelli. Tanti i temi di attualità calcistica toccati dall’ex calciatore: «Kolarov? Va elogiato perché ha detto quello che pensava e ha fatto questa precisazione per difendere il suo allenatore, gli è mancato di dire che chi non è tutti i giorni in campo con la squadra dovrebbe essere più attento nel dare dei giudizi. Prosegue l’ex bomber: «Io sono più livornese di Allegri, il mio quartiere è Shanghai, il suo è un po’ più ‘chic’, più in centro, vengo da un quartiere più popolare di Allegri».

Cristiano Lucarelli commenta la notizia del male contro cui ha lottato Gianluca Vialli: «Una notizia terribile, l’immagine del calciatore era indistruttibile, un guerriero che non aveva mai paura e non si risparmiava mai su ogni pallone, non mi sorprende abbia lottato così». Sul Napoli: «Cavani per come saprebbe essere determinante a Napoli darebbe un peso specifico a questa squadra. Il San Paolo è unico, il suo urlo è unico, ho giocato in tutti gli stadi ma l’urlo del San Paolo al momento del gol è qualcosa di impressionante. La mia casa a Napoli dava da Posillipo verso lo stadio, era un periodo che mi ero rotto il ginocchio. Il Napoli perdeva a Genova, il boato della rimonta che si sentiva provenire da Fuorigrotta nonostante giocassimo in trasferta fu qualcosa di impressionante».