Ludogorets – Inter, la probabile formazione dei nerazzurri

Conte fa turnover sulle fasce. Lukaku riposa e fa spazio a Sanchez. Eriksen dal primo minuto. Chance per D’Ambrosio.

Conte fa rifiatare l’Inter. L’allenatore dei nerazzurri nei sedicesimi di andata schiererà chi ha giocato meno finora in stagione e per molti sarà l’occasione di dimostrare il proprio valore al tecnico pugliese.

Sulle fasce spazio a Moses e Biraghi che fanno così rifiatare Candreva e il neo acquisto Young. In difesa Godin sarà affiancato da Ranocchia e D’Ambrosio, mentre a centrocampo Eriksen avrà la compagnia di Vecino e Borja Valero. In attacco Lautaro partirà dall’inizio con Sanchez. Panchina per Lukaku che ha bisogno di riposare.

Queste quindi le probabili scelte di Antonio Conte:

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martienz, Sanchez.