Luis Diaz Inter: Marotta ci prova su consiglio di un ex interista

L’Inter pensa al nuovo talento del Porto: Luis Diaz. Il giocatore è stato consigliato ai nerazzurri da Ivan Ramiro Cordoba

L’Inter pensa al calciomercato che verrà. I nerazzurri potrebbero pescare il nuovo rinforzo dal Porto. Secondo As, L’Inter ha messo gli occhi su Luis Diaz, esterno di centrocampo destro che può giocare anche sulla sinistra.

Il classe 1997 ha realizzato 10 gol in 37 presenze con il Porto e l’Inter lo avrebbe messo nel mirino su consiglio di un ex interista, Ivan Ramiro Cordoba. Il club di Zhang potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni per provare a convincere il Porto a privarsi del suo talento.