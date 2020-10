Luiz Felipe stringe i denti: vuole giocare Lazio Borussia Dortmund

Lazio, Luiz Felipe verrà convocato per la prima di Champions League con il Dortmund. Resta da capire se verrà impiegato dal tecnico

Ultimi allenamenti prima dell’esordio in Champions League. Simone Inzaghi si prepara al debutto contro il Borussia Dortmund e spera nel recupero di Luiz Felipe. Il difensore della Lazio è reduce da un infortunio alla caviglia. Si fece male nell’amichevole estiva contro il Frosinone.

Era il 12 settembre. Un brutto fallo di Kastanos lo costrinse al cambio, lasciando lo stadio con le stampelle. Negli ultimi giorni sono arrivati segnali incoraggianti dal brasiliano, che ha alternato esercizi personalizzati a sedute di fisioterapia. La rifinitura di oggi sarà importante per verificare le sue condizioni. Verra convocato e, per il momento, andrà in panchina.