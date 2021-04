Lukaku e la palestra: «Sollevavo 100kg di panca piana, l’Inter me l’ha vietato»

Romelu Lukaku ha rivelato un aneddoto riguardante la sua passione per la palestra

Il bomber dell’Inter Romelu Lukaku, nel corso dell’intervista a 433, ha rivelato anche un curioso aneddoto sulla sua passione per la palestra.

«Quando avevo 15 anni sollevavo 100 kg di panca piana. Da quando sono arrivato in Italia non posso andarci. Il primo giorno che sono arrivato all’Inter e ho provato ad andarci i nostri preparatori atletici mi hanno guardato male. Praticamente l’unica cosa che posso fare in palestra sono esercizi di coordinazione, con delle bande elastiche attorno al bacino per trovare stabilità».