Lukaku mette nel mirino Icardi, il belga è già a quota 17 gol

Romelu Lukaku ha già messo a segno 17 gol in campionato in 24 partite. Icardi al primo anno in tutto ne fece 22.

Se non è Lukaku dipendente, poco ci manca. Almeno per quanto riguarda i gol. Una cosa è certa. Là davanti l’Inter non può fare a meno di Romelu Lukaku. Attaccante completo che aiuta moltissimo la squadra e che riesce a trasformare in oro tutto quello che tocca.

Il belga intanto ha messo nel mirino Mauro Icardi. L’ex United infatti finora ha segnato ben 17 gol in 24 partite. Alla prima stagione in nerazzurro, Icardi ne segnò 22 in tutto. L’aggancio è più che possibile considerata la condizione fisica del belga e se anche Lautaro dovesse riprendersi al più presto allora la missione sarà più che possibile.