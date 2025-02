Napoli, assist all’Inter: contro l’Udinese i partenopei steccano, in avanti Lukaku non si vede nella morsa dei difensori friulani. Le pagelle

Napoli, le pagelle di Romelu Lukaku nel pareggio contro l’Udinese: il belga scompare in mezzo alle marcature della difesa friulana

Il Napoli al Maradona contro l’Udinese si ferma su un pari che, nonostante Conte neghi nel post partita, sa di occasione sprecata. Questa sera l’Inter ha l’occasione di accorciare le distanze contro la Fiorentina, ma in casa Napoli – e qui ha ragione il tecnico – si deve guardare a se stessi, e quanto visto ieri non ha convinto. Tra i peggiori in campo Romelu Lukaku: l’attaccante è sparito nella morsa delle marcature di Bijol e Solet, che lo annullano completamente. Un colpo di testa debole e centrale e poco altro: zero spunti e sponde. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Completamente fuori partita: zero spunti o sponde. Stritolato dalla morsa Bijol-Solet, si fa costantemente anticipare».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Chiuso nella morsa dei centrali di Runjaic, evade poche volte dalle marcature. Esce un minuto dopo aver sfiorato il gol: Solet lo mura».

TUTTOSPORT 5 – «Mai pericoloso. Viene ben contenuto dai difensori avversari, in particolare da Solet».

IL MATTINO 5 – «Poco, poco davvero. Parte Bijol in marcatura, gli sganciamenti di McTominay costringono Solet ad uscire sul belga che si rende pericoloso solo con un colpo di testa debole e centrale. Ma non è quello che serve in notti così».