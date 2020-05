Lukaku: «Preoccupato perchè non sono primo in classifica? Mancano 13 giornate…»

Romelu Lukaku ha risposto ad alcune domande fattegli dai tifosi su Twitter: queste le parole dell’attaccante nerazzurro

STOP CAMPIONATO – «E’ molto difficile per me in questo momento godermi le cose quando ci sono ancora persone che stanno morendo. Molte altre non possono riprendere la loro vita normale».

PRIMATO – «Preoccupato che non sono primo?Mancano ancora 13 giornate… (e strizza l’occhiolino)».

FUTURO – «Non lo so ancora, ma voglio passare del tempo con la mia famiglia quando smetterò».

MOMENTI PIÙ IMPORTANTI – «Accidenti… Primo contratto, il mio periodo nel Regno Unito e poi vedrò, mi restano alcuni anni».