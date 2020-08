Luvumbo Cagliari: la società sarda ha concluso l’operazione con il Primero de Agosto per l’esterno classe 2002

Zito Luvumbo sarà presto un nuovo calciatore del Cagliari. La società sarda ha definito l’accordo con il Primero de Agosto per 800mila euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno classe 2002 arriverà in Italia non appena saranno inviati tutti i documenti al Cagliari.