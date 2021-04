Lykogiannis: «L’Italia è la migliore scuola per un difensore. Futuro? Al Cagliari»

Le parole di Lykogiannis a Sport24: il suo passato, il salto professionale con il Cagliari. Il suo futuro? A tinte rossoblù

Charalampos Lykogiannis, difensore del Cagliari, si è raccontato ai microfoni di Sport24, parlando del suo ruolo, del suo passato, del Cagliari e delle speranze che nutre per il futuro. Ecco le sue parole.

CAGLIARI – «Tutto è successo nel momento giusto. Appena mi è stata presentata l’opportunità di giocare in Serie A non ho avuto dubbi. Fino a quando non l’ho vissuto pensavo che Premiership e Bundesliga fossero più vicine alle mie caratteristiche ma da quando ho iniziato qui in Italia ho cambiato completamente idea. Tutto qui è di un altro livello, non esagero. la qualità trabocca ed è la miglior scuola per un difensore».

FUTURO – «Cosa farò in estate? Il Cagliari va salvato, questo sopra ogni cosa. Sono contento qui, tutti mi hanno trattato e mi trattano alla perfezione. Per questo motivo il mio futuro, nel caso di un nuovo contratto, sarà a Cagliari».