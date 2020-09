Maglia Genoa 2020/2021: presentato la prima divisa – FOTO

Il Genoa ha presentato la prima maglia per la stagione 2020/2021

Nel giorno del 127esimo compleanno del club, il Genoa ha presentato la prima maglia di gara per la stagione 2020/2021. Classiche due fasce larghe rosse e blu, la particolarità però sono le righe più scure presenti come sfondo della divisa.

Nel giorno della presentazione c’è anche un’iniziativa per i tifosi. Infatti, cinque abbonati del Genoa nati il 7 settembre riceveranno la maglia in regalo e in anteprima.