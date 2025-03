Milan, Di Canio contro la maglia di ieri sera: «Ma che roba è? Serve identità in questo momento e loro mettono questa?»

Paolo Di Canio contro la maglia indossata ieri dal Milan nel ko contro la Lazio: «Capisco il marketing, ma era anche una questione di identità»

Paolo Di Canio, nel corso del Club di Sky Sport ha parlato della divisa messa ieri dal Milan nella sconfitta casalinga contro la Lazio: rossa e verde e non il classico rossonero. Un dettaglio, ma fino ad un certo punto visto che sugli spalti di San Siro c’erano appesi striscioni come: ‘Solo per la maglia‘ e ‘Ancora la maglia da onorare‘. Di seguito le sue parole.

«Pensando alla rappresentazione di uno stile: vogliamo parlare della divisa del Milan? Dalla pancia in su la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la maglietta del Portogallo. Ma che roba è? Ma in questo momento d’identità. Giochi in casa, dove sono le maglie rossonere? Capisco il marketing ma ci sono momenti e momenti. Ti presenti al momento più delicato della stagione con questa maglia. Per carità, è un dettagliuccio…»