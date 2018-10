Maicon sicuro: «Carattere Inter, che forte Skriniar. E sul Derby…»

L’intervista di Maicon alla Gazzetta dello Sport tra i ricordi del passato e lo sguardo al futuro sui nerazzurri di Spalletti

Uno degli eroi più importanti del triplete nerazzurro, Maicon Douglas, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport per dire la sua sulla stagione vissuta dall’Inter di Luciano Spalletti sia in Serie A che in Champions League: «Questa squadra ha carattere. Non dico come la nostra, ma lo ha. Dopo 7 anni tornare in Champions ti dà sicuramente entusiasmo. Però rimontare contro il Tottenham e vincere a Eindhoven sono bei segnali».

Prosegue Maicon che elogia alcuni nuovi acquisti della società nerazzurra, ma non solo: «Nainggolan? Di Radja è meglio che non parli perché sono stato due-tre anni con lui ed è meglio se non dico niente. E’ un grande amico, gli vedo solo fare grandi partite, ma tutti conosciamo la sua forza. Quello che mi impressiona è De Vrij, perché si è inserito benissimo. Skriniar mi aveva colpito contro il Napoli, l’ho rivisto in tv dal Brasile ed è proprio forte».

Conclude infine Maicon con un giudizio sul tecnico nerazzurro: «Spalletti valore aggiunto come Mou? Sicuramente, lui conosce benissimo sia la Champions che il campionato. In un primo momento capire i modi di Luciano è un po’ difficile, ma adesso si vede che i giocatori hanno compreso quello che vuole. Derby? Partita speciale, già la settimana prima la vivi in un modo diverso. E poi i ricordi restano: quel gol nei minuti finali resta uno dei momenti più belli».