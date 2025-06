Maignan al Chelsea, il francese spinge per la chiusura: il Milan intanto cerca il sostituto

Mike Maignan vicino al Chelsea, si accorcia la distanza tra domanda e offerta; i rossoneri intanto aprono i casting per il sostituto

Mike Maignan è sempre più vicino al Chelsea. Il portiere francese, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già trovato l’accordo con i Blues, mentre oggi è previsto il vertice decisivo tra le dirigenze per colmare la distanza tra offerta e richiesta. Il Milan ha rifiutato la prima proposta di poco superiore ai 15 milioni, giudicata insufficiente, ma è consapevole di dover vendere per evitare l’addio a parametro zero nel 2026, vista la rottura nelle trattative per il rinnovo. Maignan, attratto dalla Premier League e dalla possibilità di giocare in Champions League, ha già respinto il Manchester United e spinge per la cessione. Enzo Maresca lo considera una priorità assoluta per migliorare un reparto portieri che non lo convince, e vorrebbe chiudere entro il 10 giugno, anche in vista del Mondiale per Club. Il Milan chiede almeno 25 milioni tra parte fissa e bonus.

Parallelamente, il club rossonero ha iniziato la caccia al sostituto. Diversi i nomi sul taccuino: in cima c’è Mile Svilar della Roma, molto apprezzato nonostante il contratto fino al 2027. Piace anche Lucas Chevalier del Lille, già monitorato da tempo. In Italia, restano valide le piste Elia Caprile, riscattato dal Cagliari, e Mattia Perin, opzione d’esperienza e low cost dalla Juventus. Affascina anche Zion Suzuki, giovane promessa del Parma, mentre resta viva la possibilità Vanja Milinkovic-Savic: il portiere del Torino ha un’intesa informale con Igli Tare e rappresenta una soluzione di sicurezza in caso di mancato accordo con altri profili. La cessione di Maignan appare ormai inevitabile, e il Milan è già al lavoro per garantire continuità tra i pali.