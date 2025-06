Maignan Chelsea, si ferma la trattativa? Troppo bassa l'offerta per il Milan, ma nei prossimi giorni...

Fase di stallo tra Milan e Chelsea nella trattativa per Maignan: troppo bassa la prima offerta degli inglesi, ma nelle prossime ore può ripartire

La trattativa tra Mike Maignan e il Chelsea, che aveva preso quota prima dell’inizio del Mondiale per Club, è attualmente in fase di stallo. Come riportato da Fabrizio Romano su YouTube, i contatti tra il club inglese e il Milan si erano intensificati nelle settimane precedenti al torneo, ma l’affare si è arenato a causa della netta distanza economica tra le parti. I rossoneri, infatti, hanno respinto una proposta da circa 15 milioni di euro, giudicata troppo bassa per un portiere del calibro di Maignan, considerato uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo. Da allora, i dialoghi non sono più ripresi e il dossier è stato temporaneamente accantonato.

Tuttavia, qualcosa potrebbe riaccendersi a breve. Secondo quanto riportato da Romano, nelle ultime 24-48 ore la dirigenza del Chelsea avrebbe riaperto il dibattito interno sulla necessità di intervenire sul mercato per rinforzare il ruolo del portiere. I Blues stanno valutando diverse opzioni e, sebbene l’operazione Maignan non sia attualmente in corso, il suo nome rimane tra quelli monitorati con attenzione in vista delle prossime mosse. Non è escluso che, qualora il club londinese decidesse di aumentare sensibilmente la propria offerta, possa tentare nuovamente l’assalto al numero uno francese del Milan. Resta dunque da capire se i rossoneri saranno disposti ad ascoltare nuove proposte o se il futuro di Maignan resterà ancora legato a lungo a San Siro.