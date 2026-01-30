Maignan Milan, si viaggia spediti verso la firma, poi Loftus-Cheek: tre rinnovi nel mirino dei rossoneri. Mentre Modric…

Maignan Milan: pronto il rinnovo! Poi segue Loftus-Cheek: i rossoneri accelerano sui prolungamenti. Modric è un discorso a sé

Il Milan guarda al futuro costruendo oggi le basi del progetto tecnico. La dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per blindare i punti fermi della squadra e garantire continuità al percorso guidato da Massimiliano Allegri, tecnico che ha fatto della solidità e della gestione del gruppo i suoi tratti distintivi. Come riportato da Tuttosport, l’agenda rossonera è fitta di appuntamenti decisivi legati ai rinnovi contrattuali.

Maignan e Loftus-Cheek verso il rinnovo

Il primo dossier riguarda Mike Maignan. Il portiere francese, leader carismatico e tra i migliori al mondo per reattività e qualità nell’impostazione, è vicino alla firma del prolungamento. Subito dopo toccherà a Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese, perno della mediana grazie alla combinazione di fisicità e inserimenti, è considerato un elemento imprescindibile e il rinnovo appare una naturale conseguenza del suo rendimento.

Tomori, Pavlovic e Pulisic: le altre priorità

La strategia del club comprende anche altri tre nomi chiave. Fikayo Tomori, colonna della difesa per aggressività e velocità nei recuperi, è ritenuto un pilastro da confermare. Stesso discorso per Strahinja Pavlovic, il giovane centrale serbo che ha impressionato per personalità e dominio nel gioco aereo. In attacco, Christian Pulisic — protagonista assoluto sulla trequarti grazie alla sua tecnica e alla capacità di creare superiorità — è un altro profilo su cui il Milan vuole costruire il futuro.

Il nodo Modric

Resta infine aperta la questione Luka Modric. Il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro e regista capace di illuminare il gioco come pochi, avrà l’ultima parola sul proprio destino. Sarà lui a decidere se proseguire l’avventura in rossonero o intraprendere un nuovo percorso, forte della stima totale dell’ambiente

