Maignan: «Milan grande club dove sono passate molte leggende. Sulla Serie A...»

Il nuovo portiere rossonero Mike Maignan è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Nazionale francese. Queste le sue dichiarazioni:

Sul passaggio al Milan – «Io vivo giorno dopo giorno. Subito dopo martedì sera tornando da Milano, sapevo che dovevo rimanere concentrato sulla Francia. Tutto è andato molto veloce, mi ero preparato»

Sul Milan – «Cosa so del Milan ? Quando ero più giovane, seguivo molto questa squadra. E un grande club dove sono passate molte leggende. La Serie A ? Campionato molto tattico, mi farà ancora crescere»

Sui colloqui – «Se ho parlato con Leao e Rabiot ? Si, si. Cosa mi ha dettto Maldini ? Non posso dirvi tutto. Ma so che è un progetto molto ambizioso. So che posso dare qualcosa in più (…) Il Milan è uno dei più grandi club del mondo»

Sulla crescita – «Dove sono cresciuto negli ultimi due anni ? Nella testa. Ho acquisito esperienza e maturità. La testa nel calcio fa tanto»

Sull’italiano – «Se ho imparato l’italiano ? Non ancora, conosco qualche parola. Rabiot mi parla un po’ italiano ed io ascolto. Ora sono focalizzato sulla Francia, poi imparerò la lingua».