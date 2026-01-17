Maignan Milan: c’è solo un ultimo nodo da sciogliere prima della firma sul rinnovo. Qual è la situazione aggiornata per il suo futuro

Maignan Milan: ecco l’ultimo nodo da sciogliere prima del rinnovo del francese. La situazione aggiornata per il suo futuro

Il futuro della porta rossonera è la priorità assoluta a Casa Milan. In questi giorni frenetici di mercato, l’attenzione della dirigenza non è rivolta solo ai possibili innesti, ma soprattutto alla blindatura dei propri campioni. Al centro della scena c’è Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Una situazione che impone tempi stretti per evitare spiacevoli sorprese.

Il punto della trattativa: il nodo commissioni

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa è più viva che mai. Il titolo “Maignan, la trattativa prosegue. Da sciogliere il nodo commissioni” fotografa perfettamente lo stato dell’arte. Non siamo ancora al momento delle firme, ma la strada è tracciata. Nei giorni scorsi, infatti, è andato in scena a Milano un incontro importante tra i vertici del club e l’entourage dell’estremo difensore. Se l’intesa sull’ingaggio sembra a portata di mano, l’ultimo grande ostacolo riguarda le commissioni richieste dagli agenti. Si tratta di cifre importanti, costi accessori che la società rossonera sta valutando con estrema attenzione per far quadrare i bilanci senza svalutare il valore del giocatore.

Cambio di scenario: dalla paura alla fiducia

La vera notizia, però, è il cambio di atmosfera che si respira attorno a questa operazione. Rispetto a qualche mese fa, quando l’addio di “Magic Mike” a fine stagione sembrava uno scenario quasi inevitabile e già scritto, oggi il vento è cambiato. Tra le parti filtra una rinnovata fiducia: c’è la volontà comune di proseguire insieme e di rendere Maignan una colonna del Milan del futuro. L’ottimismo cresce, alimentato da contatti telefonici continui che stanno limando le distanze.

I prossimi passi

Quando arriverà la fumata bianca? Non c’è ancora una data cerchiata in rosso sul calendario, ma l’agenda è fitta. È molto probabile che già la prossima settimana, o al massimo quella successiva, venga fissato un nuovo vertice decisivo. L’obiettivo è sciogliere il nodo commissioni e annunciare il prolungamento, permettendo a Maignan di difendere la porta del Diavolo con la serenità necessaria per la volata finale della stagione.