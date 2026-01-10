Maignan Milan, Allegri spinge per blindare il suo numero uno: gli aggiornamenti sulla trattativa

Maignan Milan, il tecnico rossonero Allegri fa muro per il suo numero uno: ecco gli ultimi sviluppi sulla trattativa

Il Milan, tornato con forza nella lotta per il vertice, ha scelto di blindare uno dei suoi uomini più determinanti: Mike Maignan, il portiere francese diventato un riferimento assoluto grazie ai suoi riflessi straordinari e alla sicurezza nel gioco con i piedi. Alla base dell’operazione c’è la volontà ferrea di Max Allegri, che ha fatto della solidità difensiva il cardine della sua filosofia. Il tecnico si è speso in prima persona con la dirigenza per respingere le avances di club come Chelsea e Bayern Monaco, oltre ai primi segnali d’interesse provenienti dalla Juventus.

I dettagli del rinnovo e l’intervento di Allegri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo accordo prevede un aumento significativo dell’ingaggio: dai 2,8 milioni attuali Maignan passerà a 5 milioni a stagione più bonus, con scadenza fissata al 2030. Una cifra che lo porterà a livello di Rafael Leao, l’altro grande simbolo della rosa rossonera.

Allegri ha avuto un ruolo determinante nella trattativa, fungendo da vero e proprio sponsor tecnico del portiere. E Maignan ha risposto sul campo, confermando il suo valore con interventi decisivi, tra cui i rigori neutralizzati a due protagonisti della Serie A come Hakan Calhanoglu e Paulo Dybala.

Il nodo delle commissioni

Resta da definire il capitolo più delicato: le commissioni richieste dagli agenti. Maignan è un profilo di livello internazionale e il suo entourage sa bene che, in caso di mancato accordo, il portiere potrebbe attirare offerte enormi da top club europei. Nonostante ciò, il dialogo tra le parti rimane sereno. In Via Aldo Rossi considerano questo passaggio un inevitabile tassello per arrivare alla firma.

Con 10 clean sheet in 21 partite e una media voto di 6,5, il peso specifico del numero 16 è evidente. Il rinnovo non rappresenta soltanto un riconoscimento per quanto fatto finora, ma anche un investimento strategico: la prima pietra su cui costruire il futuro del Milan.

