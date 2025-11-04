Maignan Milan, il portiere francese ritorna ad essere decisivo. Il suo futuro resta in forte dubbio. Le ultimissime sull’estremo difensore rossonero

Maignan Milan: SuperMike torna decisivo e rilancia le ambizioni Scudetto. Ma il futuro del portiere continua a restare in forte dubbio.

Dopo alcune settimane in cui non sono mancate le critiche, Maignan è tornato a essere una garanzia assoluta tra i pali. Il portiere francese, protagonista indiscusso della vittoria contro la Roma, ha compiuto un intervento da campione parando il rigore calciato da Paulo Dybala. Un gesto tecnico di altissimo livello che ha permesso al Milan di portare a casa tre punti fondamentali e di rilanciare le proprie ambizioni in ottica Scudetto.

Con questo successo, i rossoneri si sono portati a un solo punto dal Napoli capolista, e gran parte del merito va proprio a Mike Maignan, autore di una prestazione da vero leader. Ancora una volta, il numero uno francese ha dimostrato perché viene considerato uno dei migliori portieri d’Europa: riflessi pronti, carisma e una presenza costante che trasmette sicurezza a tutta la retroguardia milanista.

Rendimento da top player e ipotesi rinnovo

Il rendimento ritrovato di Maignan riaccende le speranze dei tifosi per una sua lunga permanenza in rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il legame tra il portiere e l’ambiente milanista resta fortissimo, tanto che il quotidiano titola: «Si rinnova l’amore Milan». Un messaggio che evidenzia non solo la rinascita sportiva del giocatore, ma anche la possibilità di riaprire presto il dialogo per un nuovo accordo.

La dirigenza del Milan considera Maignan un punto fermo del progetto tecnico, ma il futuro del francese resta ancora tutto da scrivere. Il suo contratto è in scadenza nei prossimi anni e, al momento, non risultano incontri programmati tra le parti per discutere il rinnovo.

La situazione contrattuale resta in bilico

Nonostante l’entusiasmo per le recenti prestazioni, la questione economica rimane il principale nodo da sciogliere. Maignan chiede un ingaggio adeguato al suo status internazionale, mentre il club rossonero valuta con attenzione le risorse a disposizione. In ogni caso, il portiere ha ribadito più volte il suo attaccamento alla maglia e il desiderio di continuare a vincere con il Milan.

In attesa di sviluppi, Maignan continua a parlare con i fatti: parate decisive, leadership e spirito da campione. Se il Milan sogna lo Scudetto, molto passerà ancora dalle mani sicure del suo numero uno, tornato finalmente a essere “SuperMike”.