Malagò: «Pubblico a Euro2020? Non si pensi solo al calcio»

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato della decisione di aprire gli stadi per Euro2020 in Italia. Le sue parole

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni dell’Ansa per parlare del pubblico nel calcio ad Euro2020, le sue parole:

«Esprimo totale supporto ai presidenti delle Fip e Fipav, Petrucci e Manfredi, condividendo in pieno la loro richiesta di considerare la presenza del pubblico anche per le partite legate a queste due discipline. Sono sicuro che il Governo, dopo la significativa apertura relativa agli Europei di calcio, considererà l’istanza con l’apprezzata sensibilità che ha dimostrato in queste ore, con la speranza che possa regalare un ulteriore segnale di speranza a tutto il movimento sportivo per concretizzare la tanto attesa e auspicata ripartenza».