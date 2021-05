Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta

CHAMPIONS LEAGUE – «Nessuno può smentire il fatto che sia un traguardo meritato. L’abbiamo fatto credendoci e soffrendo. Siamo i più giovani d’Italia e dobbiamo far dimenticare il Milan di Berlusconi. Sono tempi diversi e investimenti diversi: ci siamo dovuti reinventare. Non abbiamo rimpianti. Le difficoltà ci sono state ma siamo stati premiati per le nostre scelte. Abbiamo agito di concerto e ci siamo salvaguardati anche nei momenti difficili».

PIOLI – «Non c’è mai stata una messa in discussione di Pioli. Quello che ha fatto l’hanno visto tutti. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, dal 5-0 contro l’Atalanta. Siamo stati onesti nel dirci le cose».

DONNARUMMA – «Non posso dire niente stasera. Abbiamo parlato poco, ma quando l’abbiamo fatto non ci sono mai state bugie. Oggi festeggiamo, lui era contentissimo».

