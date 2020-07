Maldini, incontro con Gazidis: dt verso la permanenza al Milan

Paolo Maldini verso la permanenza al Milan. Il dt ha incontrato Gazidis: ora potrebbe restare in rossonero

Il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Stefano Pioli portano in un’unica direzione in casa Milan: la permanenza di Paolo Maldini. Il direttore tecnico ha incontrato Gazidis nella giornata di ieri a Casa Milan: un summit per programmare il futuro, ma non solo.

Come spiega Sky Sport, c’è grande ottimismo sul fatto che Maldini prosegua il suo lavoro in rossonero: il dt sarà ancora al centro del progetto.