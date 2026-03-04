Malen come Yamal! Statistiche, gol e un impatto quasi da record che sta cambiando la Roma

Malen come Yamal: l’attaccante della Roma firma un avvio travolgente e sfiora un record nei big 5 europei

Donyell Malen si è imposto immediatamente come uno dei protagonisti della Roma. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa, l’attaccante olandese è diventato da subito un punto fermo nello scacchiere giallorosso, rivelandosi un acquisto estremamente efficace anche per chi lo ha scelto al Fantacalcio durante l’asta di riparazione.

Il suo impatto in Serie A è stato straordinario: secondo i dati Opta, dal debutto nella 21ª giornata solo Harry Kane ha segnato più di lui nei cinque principali campionati europei. Malen ha realizzato sei gol, lo stesso bottino di Lamine Yamal e Ante Budimir, confermandosi tra gli attaccanti più incisivi del momento.

Con sei reti in sette partite, una Fantamedia di 9.36 e una distribuzione perfetta tra casa e trasferta (tre gol per parte), Malen si sta dimostrando un attaccante da primissima fascia. A completare il quadro, l’assenza totale di malus, che ne aumenta ulteriormente il valore sia per la Roma sia per i fantallenatori. Lo riporta Opta.