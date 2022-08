Man. City, Guardiola: «Haaland ha ampi margini di miglioramento»

Le parole di Pep Guardiola sull’attaccante del Manchester City: «Haaland può essere un giocatore migliore e ha la voglia di esserlo»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo turno di Premier League del Manchester City contro il Bournemouth. Di seguito le sue parole sul suo nuovo attaccante, Erling Haaland.

«A me non piacciono gli attaccanti che aspettano solo la palla, Erling ha ampi margini di miglioramento, può essere un giocatore migliore e ha la voglia di esserlo. Gli piace giocare a calcio. Non vedrete mai, a parte forse Messi, un giocatore che è già un prodotto finito. Si può sempre migliorare, proveremo a renderlo un giocatore migliore ed è la ragione per cui siamo qui, tutti i nostri giocatori hanno ampi margini di crescita. Sergi Gomez? Ha giocato con l’Under 21 spagnola, è cresciuto nel Barcellona, ha giocato al Borussia ed era in ottime mani con Kompany. Ad oggi resterà con noi».