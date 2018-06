Manaj via dall’Inter, ufficiale il trasferimento in Spagna

L’Inter ha chiuso per la cessione di un giovane prodotto del vivaio, si tratta di Rej Manaj: l’albanese se ne va in Spagna, direzione Albacete

Oggi per l’Inter è giornata di annunci ufficiali in attacco. È arrivato Politano dal Sassuolo, ma non è l’unico affare perché c’è una cessione da segnalare. Si tratta di Rej Manaj, giocatore del vivaio nerazzurro che se ne va a giocare in Spagna.

Lo ha preso l’Albacete in prestito, anche se sul sito dell’Inter si legge che gli spagnoli hanno ottenuto l’obbligo di riscatto nella trattativa. Nell’ultima stagione ha giocato a Granada, sempre nella seconda divisione iberica.