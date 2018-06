Il comunicato ufficiale dell’Inter: Matteo Politano è un nuovo calciatore dei nerazzurri. Cifre, dettagli e prime parole in nerazzurro

E’ ufficiale il nuovo colpo di calciomercato dell’Inter. Matteo Politano, esterno italiano classe 1993, da poco fresco di matrimonio, è un nuovo calciatore della formazione nerazzurra. L’ex Roma si trasferisce dal Sassuolo all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Una freccia in più nell’arco di Luciano Spalletti per quel che concerne il reparto offensivo: «Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione» recita la nota ufficiale dell’Inter.

Ai microfoni di Inter Channel arrivano anche le prime dichiarazioni di un emozionatissimo Politano: «Essere qui è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare. San Siro è uno stadio che mi fa venire i brividi e in passato mi ha anche portato fortuna: a Milano ho già segnato sia contro il Milan, sia contro l’Inter… ma ora spero di segnare per l’Inter. I miei nuovi compagni? Icardi mi ha sempre impressionato, gli basta un pallone dentro l’area per fare gol, ma qui ci sono tantissimi altri giocatori di qualità. Un messaggio ai tifosi? Darò sempre il massimo per onorare questa maglia».