Manchester City, Silva: «Ora dipendiamo da Arsenal e Liverpool»

Le parole di Bernardo Silva dopo il pareggio del Manchester City contro l’Arsenal: «Partita che poteva andare in ogni direzione»

Bernardo Silva ha parlato dopo il pareggio del Manchester City contro l’Arsenal, che ha fatto scivolare i Citizens al terzo posto della Premier. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «È stata una partita dura perché abbiamo giocato contro una grande squadra. L’Arsenal è molto ben organizzata, molto competitiva e gioca con un ritmo alto e penso che la partita sarebbe potuta andare in entrambe le direzioni, questo è quello che si è percepito dal campo».

PARTITA – «Penso che abbiamo iniziato meglio e poi durante la partita anche loro sono stati molto bravi. Sentivo che avevamo più controllo, più possesso palla, ma loro sono stati sempre pericolosi sui calci piazzati e in contropiede. Non è mai facile giocare contro squadre che difendono così bene e non era facile creare occasioni per dare ai nostri attaccanti la possibilità di segnare».

PREMIER – «Lo scorso aprile ci siamo affrontati a uomo per tutta la partita e quando lo fai è un po’ un cinquanta e cinquanta. Oggi era un’Arsenal diversa con più esperienza. Hanno giocatori giovani che ora hanno un anno in più di esperienza, hanno sentito cosa significasse giocare qui la scorsa stagione e oggi sono stati molto meglio. Molte cose possono succedere ora che non dipendiamo da noi stessi. Dipendiamo dal Liverpool e dall’Arsenal ora perché non giochiamo più contro di loro, quindi abbiamo bisogno che perdano punti, facciano il nostro lavoro e vincano le nostre partite»