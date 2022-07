Manchester City, bufera Haaland sul Bayern Monaco

Haaland segna al debutto con il Manchester City nell’amichevole contro il Bayern Monaco, in una partita sospesa per bufera

Debutto con rete per Haaland con la maglia del Manchester City. Contro il Bayern Monaco, nello storico Lambeau Field di Green Bay, Wisconsin, il norvegese segna il gol decisivo di questa amichevole.

ERLING HAALAND DEBUT GOAL! 🔥



Man City 1-0 Bayern Munich pic.twitter.com/LzZiEfkiLU — ESPN FC (@ESPNFC) July 23, 2022

Gara che è stata sospesa più volte per una vera e propria tempesta che ha perversato sullo stadio: per questo la gara è iniziata in ritardo e si è deciso di giocare solo 40′ per tempo.