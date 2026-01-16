Manchester City, pronto un grande colpo di mercato! Arriva Guehi dal Crystal Palace: i dettagli

Manchester City accelera sul mercato: Marcus Guehi a un passo dal trasferimento dal Crystal Palace, operazione ai dettagli

Secondo The Sun il Manchester City è pronto a piazzare un colpo magistrale sul mercato invernale, assicurandosi Marc Guehi dal Crystal Palace. Un’operazione che non solo rinforza la difesa di Pep Guardiola in vista della corsa al titolo, ma garantisce anche un inaspettato “tesoretto” al Chelsea, grazie a una lungimirante mossa di mercato risalente al 2021.



L’affare: cifre e dettagli

I “Citizens” hanno trovato l’accordo con le Eagles per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline. Si tratta di un prezzo di favore, motivato dalla situazione contrattuale del centrale inglese classe 2000: Guehi, 25 anni, sarebbe infatti diventato un parametro zero la prossima estate. Guardiola lo ha indicato come priorità assoluta per gennaio, deciso a battere la concorrenza sul tempo piuttosto che attendere la scadenza naturale del contratto.



La clausola “geniale” del Chelsea

A sorridere, oltre al City, è soprattutto il Chelsea. All’epoca della cessione del difensore al Crystal Palace per circa 18 milioni, i Blues inserirono nell’accordo una clausola sulla futura rivendita pari al 20%.

Incasso per il Chelsea: Grazie a questa mossa, il club di West London incasserà circa 4 milioni di sterline senza dover muovere un dito.

Il tecnico: Queste risorse extra faranno comodo a Liam Rosenior, attuale manager dei Blues (succeduto a Enzo Maresca e blindato da un contratto fino al 2032), per finanziare le proprie manovre di mercato.



Il Crystal Palace perde il capitano

Oliver Glasner, tecnico del Palace, ha confermato che l’addio è ormai imminente. Il difensore, cresciuto proprio nell’Academy del Chelsea prima di diventare un pilastro a Selhurst Park, non scenderà in campo nel prossimo match.

«Le mie informazioni sono che l’affare per Marc è alle fasi finali. Non giocherà domani. Tutti vorrebbero che Marc restasse qui per sempre, è il nostro capitano, ma la realtà è diversa. Quando un giocatore vuole andarsene e il prezzo è giusto, l’affare si fa»

L’arrivo di Guehi all’Etihad Stadium garantisce a Guardiola un centrale affidabile e strutturato, colmando un vuoto nel reparto arretrato con un investimento contenuto rispetto ai parametri standard della Premier League.

