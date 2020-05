De Bruyne e Aguero sono una macchina da gol per il Manchester City. Si tratta della combo più letale della Premier

De Bruyne e Aguero sono forse i giocatori più iconici del Manchester City. In questa Premier League, si tratta tra l’altro della combo che ha portato più gol alla squadra. Ben 6 reti dell’argentino sono infatti arrivate da un assist di Kevin De Bruyne.

L’ex Atletico Madrid, giocatore con qualità incredibili in fase di finalizzazione, beneficia delle qualità enormi del belga nella rifiniture. De Bruyne ha forse la tecnica migliore nel mondo quando c’è da far tirare in porta un compagno.