Manchester City, De Bruyne: il belga è il miglior giocatore della stagione?

Nonostante il Manchester City abbia rapidamente peso terreno nei confronti del Liverpool, la stagione di De Bruyne rasenta la perfezione. Oggi il belga è forse il miglior centrocampista al mondo, con qualità uniche in zona di rifinitura.

Kevin De Bruyne in the 19/20 Premier League so far:

most chances created (96)

most passes into the box (88)

most through balls (22)

most assists (16)

most xA (13.4)

Player of the season?

