Manchester City, Guardiola lascia? L’ammissione. E poi prosegue: «Quando morirò mi dimenticheranno, ma…»

Ha parlato ai microfoni di ESPN il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, confermando l’ipotesi del ritiro.

Il tecnico spagnolo, reduce dal rinnovo con i Citizens fino al 2027, si apre ai microfoni dell’emittente parlando poi del futuro più lontano e di cosa vuole lasciare agli appassionati.

RITIRO – «Dopo la scadenza del contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa. È stato un anno difficile, ho fatto anche scelte sbagliate. Ma ho imparato molto. Non c’è solo un motivo per il nostro calo, ma una somma di dettagli. Le difficoltà fanno parte del gioco».

COME VUOLE FARSI RICORDARE – «Non possiamo vivere pensando alla memoria degli altri. Quando moriamo, siamo dimenticati in fretta, ma spero che i tifosi di Barça, Bayern e City si siano divertiti a vedere le mie squadre. La gente pensa che si impara di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma penso anche di imparare dalle vittorie. Sapevo che sarebbe arrivato un momento in cui saremmo caduti, ma siamo caduti in maniera rovinosa. Non ci aspettavamo di arrivare così lontano, ma non possiamo vincerle tutte. Quello che abbiamo fatto in nove anni è stato eccezionale, ma ora dobbiamo sederci e imparare a cercare di capire cosa dobbiamo produrre in futuro».