Manchester City, Guardiola: «Pensiamo alla semifinale con il Chelsea»

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha parlato in conferenza stampa della semifinale di FA Cup con il Chelsea di domani pomeriggio

Finalmente Pep Guardiola ha raggiunto la semifinale di Champions League dopo la vittoria di mercoledì con il Borussia Dortmund. Tempo tre giorni però e c’è subito in programma una sfida dal sapore particolare. Domani il City se la vedrà con il Chelsea di Tuchel nella gara valevole per le semifinali di FA Cup (ore 18.30).

«Dobbiamo pensare solo alla semifinale di domani con il Chelsea, il resto non mi interessa. L’unica cosa è che avrei voluto festeggiare con più calma la qualificazione in Champions, ma purtroppo non si può. Il programma è questo ed è normale essere continuamente sotto pressione quando sei ancora in corsa in tutte le competizioni», ha commentato Guardiola.