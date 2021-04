Manchester City, Guardiola: «Vogliamo imporre il nostro gioco per vincere la partita»

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

DORTMUND – «Ci siamo allenati bene, non vediamo l’ora di scendere in campo. All’andata abbiamo avuto un risultato favorevole, ma anche domani giocheremo per vincere. Non è importante quello che succede all’andata, se hai una possibilità al ritorno. La nostra idea è quella di giocare nel miglior modo possibile, senza dare la sensazione di voler difendere il risultato dell’andata. Vogliamo imporre il nostro gioco per vincere la partita».

CITY IN CHAMPIONS – «Siamo i primi qualificati per la prossima Champions League. Per 11 anni di fila saremo in Champions, nessuna squadra di Premier League ci era mai riuscita. È fantastico».