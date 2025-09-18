Manchester City Napoli: sorpasso a sorpresa di Milinkovic su Meret? Ultime sulle scelte di Conte per il match di Champions

City-Napoli, le ultime di formazione: Conte con i dubbi, Guardiola con le certezze

Poche ore al fischio d’inizio della prestigiosa sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, e dalle ultime indicazioni di Sky Sport emergono i possibili undici che si affronteranno questa sera all’Etihad Stadium. Se Pep Guardiola sembra orientato a schierare la sua artiglieria pesante, Antonio Conte sta ancora sciogliendo gli ultimi dubbi, con un ballottaggio aperto in difesa e uno, a sorpresa, tra i pali.

La novità più significativa in casa azzurra riguarda infatti la porta. Nonostante Alex Meret abbia completamente smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori, il favorito per una maglia da titolare sembra essere ancora Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, già schierato dal primo minuto sabato scorso al Franchi contro la Fiorentina, potrebbe essere confermato da Conte, in una scelta che premierebbe la continuità. L’altro grande dubbio del tecnico è sulla fascia sinistra, dove è aperto il ballottaggio tra la solidità di Mathías Olivera e la spinta offensiva di Leonardo Spinazzola. Intanto, si attende con curiosità l’esordio del nuovo acquisto Miguel Gutierrez, che molto presto si unirà alle rotazioni.

Per il resto, le scelte del Napoli sembrano definite. Arrivano buone notizie dalla difesa, con il recupero di Sam Beukemadopo l’influenza, mentre in attacco il peso dell’offensiva sarà ancora sulle spalle di Rasmus Hojlund.

Nessun dubbio, invece, per Pep Guardiola, che si affiderà alla sua massima potenza di fuoco. Davanti al centravanti Erling Haaland, agirà un quartetto di trequartisti dal tasso tecnico e dalla velocità impressionanti: Phil Foden, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Jérémy Doku. Una formazione a trazione anteriore, pronta a mettere fin da subito sotto pressione la retroguardia di un Napoli che si affida alle ultime riflessioni del suo allenatore per trovare la chiave giusta e arginare la marea offensiva dei campioni d’Europa.