Manchester City, per la panchina piace Pochettino

Dopo l’eliminazione in Champions League, il Manchester City riflette sul futuro della panchina: piace Pochettino

L’eliminazione in Champions League per mano del Lione non può che portarsi dietro strascichi negativi per Pep Guardiola. Sia l’allenatore che il Manchester City starebbero facendo le dovute riflessione, tanto che i Citizens avrebbero già individuato il sostituto dello spagnolo.

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il club inglese avrebbe messo Mauricio Pochettino in cima alla lista dei candidati nel caso in cui dovesse andar via Guardiola.