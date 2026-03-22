Manchester City, trionfo in League Cup: battuto l’Arsenal a Wembley, Guardiola conquista il 40° titolo della sua carriera

Manchester City, trionfo in League Cup! Vittoria contro l’Arsenal, per Guardiola è il titolo numero 40 da allenatore

Il Manchester City conquista la League Cup 2026 battendo 2‑0 l’Arsenal nella finale di Wembley e portando a casa il primo titolo della stagione inglese. La partita resta bloccata per un’ora, poi a decidere è la sorprendente doppietta di Nico O’Reilly, che in pochi minuti piega i Gunners di Mikel Arteta e regala ai Citizens la nona Coppa di Lega della loro storia. Tra i protagonisti in negativo c’è invece Kepa Arrizabalaga, ancora una volta al centro di un episodio decisivo in una finale della competizione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La gara si accende nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato, con Trafford decisivo su Havertz e Saka. Il City cresce e aumenta la pressione, fino alla clamorosa papera di Kepa sul cross di Cherki che permette a O’Reilly di sbloccare il match. Passano pochi minuti e il giovane terzino trova anche il raddoppio, ancora di testa, su assist di Nunes. L’Arsenal prova a reagire con Calafiori – fermato da Trafford e poi dal palo – e con un colpo di testa di Gabriel Jesus che si stampa sulla traversa, ma il risultato non cambia.

Per Kepa si tratta dell’ennesimo episodio sfortunato in una finale di League Cup, dopo quelli vissuti con il Chelsea nel 2019 e nel 2022. Per Guardiola, invece, arriva il 40° titolo in carriera e il 19° alla guida del City. Un successo che vale anche un messaggio forte in chiave Premier League: nonostante i nove punti di distanza dall’Arsenal, i Citizens hanno una partita in meno e il 19 aprile ospiteranno proprio i Gunners in uno scontro diretto che può indirizzare la stagione.