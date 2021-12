Manchester United Brighton, gara rinviata causa Covid: il comunicato

Il Manchester United, con un comunicato, ha confermato il rinvio del match di campionato con il Brighton a causa di un focolaio Covid

Manchester United-Brighton, in programma nel fine settimana, è stata rinviata a data da destinarsi causa Covid. La conferma dal sito ufficiale dei Red Devils.

DICHIARAZIONI – «Il Manchester United può confermare che il nostro incontro di Premier League contro Brighton & Hove Albion, in programma sabato 18 dicembre alle 12:30 GMT, è stato posticipato e verrà riprogrammato a tempo debito. La salute dei giocatori e dello staff è la nostra priorità. Dato il numero di giocatori e personale di supporto che devono isolarsi a causa del COVID-19, il club non ha avuto altra scelta che richiedere la riorganizzazione della partita. Il consiglio di amministrazione della Premier League ha deciso di rinviare sulla base delle indicazioni dei consulenti medici. Sospenderemo anche le operazioni di allenamento di calcio presso il Carrington Training Complex per un breve periodo per contribuire a ridurre il rischio di ulteriore trasmissione. Ci scusiamo per qualsiasi delusione e inconveniente causato ai fan dal rinvio».