Pessimo esordio per Ten Hag sulla panchina del Manchester United: il Brighton espugna a sorpresa Old Trafford

Niente da fare per il Manchester United, battuto all’esordio in Premier League dal Brighton a Old Trafford per 2-1.

Con Cristiano Ronaldo inizialmente in panchina, Ten Hag ha visto gli ospiti dominare la prima frazione salvo poi tentare la rimonta, senza costrutto, nella ripresa.